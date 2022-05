Reemtsma-Entführer Drach sorgt für Lacher im Gerichtssaal

Drach werden in dem Prozess vier Raub├╝berf├Ąlle auf Geldtransporter in K├Âln, Frankfurt am Main sowie im hessischen Limburg zur Last gelegt. Au├čer wegen besonders schweren Raubs ist er wegen Sch├╝ssen auf Geldboten des versuchten Mordes angeklagt. Mit auf der Anklagebank sitzt ein mutma├člicher Komplize aus den Niederlanden.