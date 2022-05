Eigentlich sollte auf dem Ebertplatz am Donnerstag ein Konzert stattfinden. Das Unwetter am Nachmittag macht K├╝nstlern und Besuchern jetzt aber einen Strich durch die Rechnung.

Die beliebte Konzertreihe auf dem Ebertplatz, die am Donnerstag weitergehen sollte, musste die Stadt K├Âln aufgrund der Gewitter, die ├╝ber die Stadt ziehen, absagen. Das hat sie auf ihrem Twitter-Kanal mitgeteilt. Die Bands "The Nest" und "Penelope" sollten hier eigentlich um 18:00 Uhr auftreten.

Das n├Ąchste Konzert ist am 2. Juni 2022 mit dem "Because Chor" und der Band "Lavandula" geplant. Die kostenlose Open-Air-Konzertreihe ist eines von mehreren kulturellen Projekten, um den in Verruf geratenen Ebertplatz bis zu seiner Umgestaltung aufzuwerten.