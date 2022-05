ADAC erwartet ab Mittwochmittag viele Staus in NRW

Staugefahr in Nordrhein-Westfalen: Der ADAC rechnet wegen des langen Christi-Himmelfahrts-Wochenendes ab Mittwochmittag mit langen Blechschlangen auf den Autobahnen in NRW. "Es gibt praktisch keine Corona-Einschr├Ąnkungen mehr f├╝r den Urlaubsverkehr. Wenn die hohen Spritpreise und Lebenshaltungskosten der Reiselust keinen D├Ąmpfer verpassen, wird sich das Stauniveau der Zeit vor Corona ann├Ąhern", sagte ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold.

Wegen des Aufeinandertreffens von Berufspendlern und Kurzurlaubern k├Ânne das Staugeschehen am Mittwoch in der Zeit von 13.00 bis 19.00 Uhr sogar besonders ausgepr├Ągt sein, warnte der ADAC . 2019 habe der Mittwoch vor Christi Himmelfahrt mit 1335 Staumeldungen in NRW zu den staureichsten Tagen des Jahres geh├Ârt.

Bei sch├Ânem Wetter rechnet der Verkehrsclub au├čerdem an Christi Himmelfahrt sowie Samstag und Sonntag auf den Ausfallstra├čen der St├Ądte in die Naherholungsgebiete mit Verz├Âgerungen durch Tagesausfl├╝gler. Am Sonntagnachmittag sorge dann der R├╝ckreiseverkehr f├╝r volle Autobahnen. Wenig Verkehr erwartet der ADAC in NRW hingegen am Freitag.