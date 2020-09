Leipzig

Überfall auf Tankstelle in Leipzig

17.09.2020, 06:27 Uhr | dpa

Im Leipziger Norden ist eine Tankstelle überfallen worden. Der Täter sei mit einem "gefährlichen Gegenstand" in der Hand in den Verkaufsraum gekommen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Worum es sich dabei handelte, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Der Mann habe am Mittwochabend Geld gefordert, der Tankstellenmitarbeiter habe dem Folge geleistet. Der Mann schaffte es den Angaben zufolge noch, die Tankstelle zu verlassen, wurde aber anschließend von den Beamten gestellt und vorläufig festgenommen.