Großeinsatz mit Hubschrauber

Verdächtiger nach versuchter Kindesentführung festgenommen

06.10.2020, 18:31 Uhr | dpa, t-online

Im Leipziger Stadtteil Paunsdorf soll ein Mann versucht haben, junge Mädchen von ihren Eltern wegzuziehen. Die Polizei ist trotz einer Festnahme weiterhin vor Ort.

Die Leipziger Polizei hat mit einem Großeinsatz nach einem Mann gesucht, der mehrfach versucht haben soll, Kinder zu entführen. Am Dienstagnachmittag ist ein Verdächtiger vorläufig festgenommen, teilt die Polizei mit. Ob es sich dabei um den Täter handelt, ist noch unklar. Der Einsatz geht weiter.



Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig war ein starkes Aufgebot mit einer Diensthundestaffel und einem Hubschrauber im Stadtteil Paunsdorf im Osten Leipzigs unterwegs.

Passanten griffen ein

Der Mann soll am Dienstag versucht haben, in drei verschiedenen Fällen junge Mädchen von ihren Eltern wegzuziehen. Wie die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, sei eines der Kinder mit ihrer Mutter unterwegs in die Kita gewesen, als der Unbekannte zugreifen wollte. Ein anderes Kind sei alleine auf dem Weg zur Schule gewesen, heißt es. Es wehrte sich und Passanten sollen eingegriffen haben.



Der mutmaßliche Kindesentführer flüchtete in Richtung Paunsdorfer Wäldchen, berichtet die "LVZ". Eine erste Suche mit Spürhunden war jedoch erfolglos. Eltern und Kinder seien noch am Vormittag befragt worden. Laut Polizei seien alle drei Fälle unabhängig voneinander erfolgt. Kinder sollten vorsorglich von der Schule und Kita abgeholt worden, heißt es.