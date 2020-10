Schock für das Brautpaar

Hochzeitsgeschenke nach Feier in Leipzig gestohlen

12.10.2020, 12:10 Uhr | t-online

Bei einer Hochzeit in Leipzig haben Diebe die Geschenke für das Brautpaar gestohlen. Nachts hatten sie sich daran zu schaffen gemacht und Beute mit einem Gesamtwert einer fünfstelligen Summe entwendet.

In Leipzig haben bislang Unbekannte nach einer Hochzeitsfeier Geschenke aus dem Festsaal gestohlen. Darunter befanden sich Schmuck und Bargeld mit einem Gesamtwert einer kleinen fünfstelligen Summe. Nach Angaben der Polizei dauerte die Hochzeitsfeier am Samstag bis 2 Uhr nachts. Die Geschenke wollte das Brautpaar erst am nächsten Tag abholen. Im Anschluss an die Feier wurden zwei Stunden lang Reinigungsarbeiten in den Räumlichkeiten durchgeführt. Erst danach soll der Diebstahl passiert sein.

Die Diebe hatten scheinbar gewartet, bis die Arbeiten beendet waren und seien durch ein Kellerfenster eingebrochen. Danach seien sie zielgerichtet in das erste Obergeschoss vorgedrungen, wo sie die Geschenke befunden haben.



Der Geschädigte sowie der Pächter des Schlosses riefen die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Diebstahls aufgenommen.