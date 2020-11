"Corona-Info-Bustour" in Leipzig

Hunderte versammeln sich erneut gegen Corona-Maßnahmen

08.11.2020, 17:32 Uhr | t-online

Großdemo in Leipzig gegen die Corona-Politik: Auch am Sonntag versammelten sich Hunderte Demonstranten. (Quelle: U.J. Alexander/imago images)

Am Sonntag haben sich erneut Hunderte Menschen versammelt, um gegen die von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Und zwar im Rahmen einer "Corona-Info-Bustour".

Am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig haben sich am Sonntag erneut Hunderte Menschen zusammengefunden. Grund dafür war die sogenannte "Corona-Info-Bustour", eine angemeldeten Kundgebung gegen die beschlossenen Corona-Maßnahmen. Zuerst berichtete der MDR.

Die Mehrheit soll ohne Mund-Nasen-Bedeckungen und Abstand vor Ort gewesen sein. Das berichten Zeugen auf Twitter. Die Versammlung verlief jedoch friedlich. Es waren Gegendemonstranten und einige Einsatzwagen der Polizei anwesend.

Hallo, @StadtLeipzig @PolizeiSachsen, ist bekannt warum bei #Leerdenken auch heute wieder auf Mindestabstand und Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden kann? Ist anschließend eventuell eine Friedensdemo™ nach Connewitz geplant? #le0811 #le0711 pic.twitter.com/VAANzwry8p — Leipzig nimmt Platz (@platznehmen) November 8, 2020



Weitere Kundgebungen der gleichen Gruppe sollen in Dresden für 15 Uhr und in Görlitz für 19 Uhr angekündigt worden sein. Im Netz stößt die sogenannte "Info-Bustour" auf Kritik. Nachdem am Samstag rund 20.000 Teilnehmer in Leipzig bei einer "Querdenken"-Demo anwesend und die Corona-Schutzauflagen missachteten worden waren, hagelte es heftige Kritik. Und auch am Sonntag wurden die Stimmen lauter.

Kritik an Polizei

Twitter-Nutzer berichten, dass ein Journalist von der Polizei bei der Berichterstattung behindert worden sein soll. Er war zuvor vermehrt von Demo-Teilnehmern belästigt worden. Die Beamten hätten daraufhin gedroht, ihm den Presseausweis zu entziehen. Das bestätigt auch der Deutsche Journalistenverband (DJV).

Einem Journalisten sollen in #Leipzig Polizeigewahrsam und der Entzug des Presseausweises angedroht worden sein. Die Innenminister von Bund und Ländern müssen die Polizeikräfte dringend auf die Beachtung der #Pressefreiheit hinweisen. #le0711 #le0811

PM: https://t.co/BxjRMsFfRH pic.twitter.com/vER8N4JNvn — Journalisten-Verband (@DJVde) November 8, 2020

"Die Polizei hat die Aufgabe, die Pressefreiheit und die Journalisten zu schützen – auch und gerade, wenn sie im Visier von Nazis und Corona-Leugnern sind", sagt DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall. Die Polizei Sachsen äußerte sich noch nicht zu dem Vorfall.