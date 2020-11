Polizei sucht Verdächtigen

Toter nach Streit am Leipziger Hauptbahnhof

13.11.2020, 09:30 Uhr | dpa

Leipzig: Bei einem Streit am Hauptbahnhof wurde am Donnerstagabend eine Person tödlich verletzt. (Quelle: dpa)

Am Leipziger Hauptbahnhof hat es am Donnerstagabend einen tödlichen Streit gegeben. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Umständen laufen noch. (Quelle: dpa)

Folgenschwere Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Leipzig

Mehrere Personen sind am Donnerstagabend am Leipziger Hauptbahnhof aneinander geraten. Für eine Person endete der Streit tödlich. Nun sucht die Polizei einen Tatverdächtigen.

Am Hauptbahnhof in Leipzig hat es am Donnerstagabend einen tödlichen Streit gegeben. Bei der Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten sei eine Person tödlich verletzt worden, zudem gebe es eine verletzte Person, sagte eine Polizeisprecherin.

"Die Ermittlungen zum Tathergang und den Umständen laufen noch", sagte sie weiter. Die Tat ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Am Freitagmorgen wurde mitgeteilt, dass die Polizei einen Tatverdächtigen sucht. Mehr Details würden am Freitag bekanntgegeben, sagte die Sprecherin weiter.