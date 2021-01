Brandstiftung vermutet

Bundeswehrfahrzeuge in Leipzig stehen in Flammen

01.01.2021, 10:59 Uhr | dpa

Ein Feuerwehrmann steht an abgebrannten Geländewagen: Auf dem Gelände eines Autohandels wurden Fahrzeuge angezündet. (Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa)

Auf dem Gelände eines Autohandels in Leipzig sind mehrere Fahrzeuge der Bundeswehr abgebrannt. Ansonsten war es eine eher ruhige Silvesternacht in der Stadt.

In Leipzig sind in der Silvesternacht mehrere Bundeswehrfahrzeuge abgebrannt. Die Jeeps seien auf dem Gelände eines Autohandels abgestellt gewesen, sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe. Sieben von zehn Fahrzeugen hätten in Flammen gestanden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus.

Abgesehen von den Autobränden blieb es in der Stadt laut Hoppe weitgehend ruhig. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften im Stadtgebiet und vor allem im als linksalternativ geltenden Viertel Connewitz unterwegs. Dort hatte es am vorigen Jahreswechsel Ausschreitungen gegeben.

Polizisten und ein Rettungssanitäter stehen an einer Kreuzung: Die Stadt Leipzig hatte für die Silvesternacht Versammlungen verboten und in drei Zonen ein Böllerverbot erlassen. (Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa)



Diesmal waren am Connewitzer Kreuz nur wenige Menschen unterwegs. Die Stadt Leipzig hatte für die Silvesternacht Versammlungen verboten und in drei Zonendarunter am Connewitzer Kreuz, ein Böllerverbot erlassen.