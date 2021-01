Rechtsmedizin im Einsatz

Toter im "Teletubbyland" gefunden – Hintergründe unklar

21.01.2021, 18:47 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens (Symbolbild): In Grimma bei Leipzig wurde eine Leiche gefunden. (Quelle: Monika Skolimowska/dpa)

Schock im "Teletubbyland" in Grimma: In der Freizeitanlage wurde eine Leiche gefunden. Die Hintergründe sind noch unklar.

In einer Freizeitanlage in Grimma (Landkreis Leipzig) ist am Donnerstag ein Toter entdeckt worden. Laut Polizei handelt es sich um einen Mann. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Ein Rechtsmediziner solle den Leichnam untersuchen.

Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz, um das Geschehen aufzuklären, hieß es. Sie sei am Nachmittag alarmiert worden, sagte Sprecherin Mandy Heimann. Der Tote habe im "Teletubbyland" gelegen – einer Anlage mit Skater-Parcours und Basketballplatz. Es könne noch nicht gesagt werden, ob es sich um einen Unfall oder ein Verbrechen handele. Die Kriminalpolizei führe die Ermittlungen in alle Richtungen.