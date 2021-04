Großeinsatz der Polizei

Razzia im Stadtteil Connewitz – Wohnungen durchsucht

28.04.2021, 18:23 Uhr | t-online, dpa

In Connewitz haben Einsatzkräfte der Polizei mehrere Wohnungen durchsucht. Die Razzia soll sich gegen fünf Verdächtige richten, die 2019 an einem Landfriedensbruch im Raum Leipzig beteiligt gewesen sein sollen.

In Leipzig hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen eine Razzia im Stadtteil Connewitz durchgeführt. Das berichten die "Leipziger Volkszeitung" und "Tag24". An dem Einsatz waren mehr als 100 Beamte beteiligt, wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) in Dresden der "Leipziger Volkszeitung" sagte.

Ein Polizist steht in einem Hinterhof im Stadtteil Connewitz: Mehrere Wohnungen wurden hier durchsucht. (Quelle: Sebastian Willnow/dpa)



Wie "Tag24" berichtet, handelt es sich um eine Razzia der auf linksextremistische Straftaten spezialisierten Soko LinX. "Wir vollstrecken mehrere Durchsuchungsbeschlüsse", erklärte ein LKA-Sprecher gegenüber dem Portal.



Demnach wurden die Wohnungen von fünf Verdächtigen durchsucht, die im Jahr 2019 an einem Landfriedensbruch im Raum Leipzig beteiligt gewesen sein sollen. Wie das LKA gegenüber der "Leipziger Volkszeitung" erklärte, wurden die Durchsuchungen am Mittag ausgeweitet. Es handle sich um "Folgemaßnahmen", hieß es. Nähere Details wurden zunächst nicht genannt.