Fußball-EM 2021

Public Viewing in Sachsen – diese Corona-Regeln gelten

14.06.2021, 09:44 Uhr | dpa

Public Viewing vor dem Porticus des Bayerischen Bahnhofs in Leipzig (Archivbild): Gemeinsames Fußballgucken ist in Sachsen trotz Pandemie erlaubt. (Quelle: STAR-MEDIA/imago images)

Mit einem kalten Bier und Freunden die Fußball-EM 2021 anschauen und das Lieblingsteam anfeuern: Das ist in Sachsen wieder möglich. Je nach Corona-Inzidenz gelten jedoch Auflagen.

Die Menschen in Sachsen dürfen sich trotz der Corona-Pandemie auf gemeinsames Fußballgucken freuen – allerdings unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Je nach Inzidenz und Veranstaltungsort müssen Fans einen tagesaktuellen Test mitbringen und ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Zeigt ein Restaurant oder eine Kneipe das Spiel im normalen Betrieb, gelten die Gastronomie-Regeln der sächsischen Corona-Verordnung. Bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 brauchen Gäste keinen tagesaktuellen Test, auch die Kontaktdaten müssen nicht erfasst werden. Zehn Personen aus unterschiedlich vielen Haushalten dürfen dann zusammensitzen.



"So werden wir das bei den ersten Spielen ohne deutsche Beteiligung handhaben", sagt Torsten Reitler von der "Moritzbastei" in Leipzig. Hier liegt die Inzidenz schon seit geraumer Zeit unter dem von 35. In welcher Form die Spiele der deutschen Mannschaft gezeigt würden, sei noch nicht ganz sicher.

Bis zu 1.000 Teilnehmer bei Public-Viewing-Events erlaubt

Anders sieht es aus, wenn etwa Veranstaltungsorte Public Viewing-Events organisieren. Diese dürften nach der neuen Corona-Verordnung unter bestimmten Umständen sogar mit 1.000 Teilnehmern stattfinden. Bei Events mit weniger Teilnehmern müssen sich die Gäste per App oder Formular registrieren. Eine Testpflicht gibt es nicht, solange der Mindestabstand eingehalten wird und die Inzidenz unter 35 liegt.

In Dresden zeigt etwa die Ballsportarena die Spiele auf ihrer 32 Quadratmeter großen Leinwand im Außenbereich. "Direkt vor der Beach Bar stellen wir Bierbänke auf, vor der Leinwand gibt es dann eine Bestuhlung wie im Kino", sagte ein Sprecher. Er rechne mit etwa 300 bis 400 Gästen – die natürlich ausreichend Abstand einhalten müssten.