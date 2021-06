Schwerer Unfall auf A14

53-Jähriger überschlägt sich mehrfach mit Kleinbus – tot

21.06.2021, 07:32 Uhr | dpa

Auf der A14 ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 53-Jähriger hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich mehrfach überschlagen. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Leipzig ist ein 53-jähriger Fahrer eines Kleinbusses ums Leben gekommen. Der Mann war am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 14 von Dresden in Richtung Magdeburg unterwegs und kam kurz nach der Anschlussstelle Leipzig-Ost aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Daraufhin durchfuhr er einen Grünstreifen, sein Fahrzeug überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Noch am Unfallort erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die A14 für zwei Stunden gesperrt.