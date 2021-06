Leipzig

Jung zu Arbeit im öffentlichen Dienst: "Machen Sie mit!"

23.06.2021, 10:08 Uhr | dpa

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hat für die Arbeit im öffentlichen Dienst der Städte geworben. Die Beschäftigungsmöglichkeiten seien vielfältig, ob bei der Feuerwehr, im Gesundheits- oder Ordnungsamt oder in der Stadtplanung, sagte Jung zum Internationalen Tag des öffentlichen Dienstes am Mittwoch in einer Videobotschaft. "Das Leben ist vielfältig und so vielfältig ist auch die Arbeit im öffentlichen Dienst - dem Gemeinwohl verpflichtet. Ich werbe für diese Berufe, machen Sie mit!"

Zugleich dankte Jung, der Präsident des Deutschen Städtetags ist, den über zwei Millionen Angestellten im kommunalen Dienst für ihre Arbeit in der Corona-Pandemie. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, wie wichtig der öffentliche Dienst sei.