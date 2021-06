Leipzig

Trotz Ausleihe: RB Leipzig verpflichtetClark

24.06.2021, 15:27 Uhr | dpa

RB Leipzig hat vom Partnerverein New York Red Bulls den Mittelfeldspieler Caden Clark verpflichtet. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Der erst 18-Jährige erhält bei den Sachsen einen Vertrag bis 30. Juni 2024, wird vorerst aber weiterhin in der Major League Soccer für die New Yorker auflaufen. "Wir haben uns für eine direkte Leihe entschieden, um Caden mit seinen erst 18 Jahren noch die komplette Saison in der MLS zu ermöglichen, bevor er zu uns nach Leipzig kommt", sagte Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport.



Clark spielt im offensiven Mittelfeld und kann dort sowohl zentral als auch auf den Flügeln eingesetzt werden. In der Jugend wurde der Rechtsfuß bei Minnesota Thunder sowie der Akademie des FC Barcelona ausgebildet und wechselte im Februar 2020 schließlich nach New York, wo er zunächst für die zweite Mannschaft der Red Bulls zum Einsatz kam. Im Oktober 2020 schaffte er dann den Sprung ins Profiteam und erzielte bei seinem Debüt am 11. Oktober direkt das Siegtor gegen Atalanta United.