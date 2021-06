Anonyme Mail eingegangen

Technisches Rathaus nach Bombendrohung wieder geöffnet

28.06.2021, 14:11 Uhr | t-online

Erneut ist eine Bombendrohung beim Technischen Rathaus in Leipzig eingegangen. Die Polizei durchsuchte das Gebäude mit Spürhunden. Nun gibt es Entwarnung.

In Leipzig ist das Technische Rathaus in der Prager Straße nach einer Bombendrohung wieder geöffnet. Das teilte die Stadt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die anonyme Drohung war laut Stadtangaben am Montagvormittag in der Verwaltung eingegangen.

Daraufhin war das Rathaus für Besucher gesperrt worden, Termine konnten vorübergehend nicht wahrgenommen werden. Zudem sei das Haus B aus Sicherheitsgründen evakuiert worden, hieß es am Mittag. Die Polizei suchte das Gebäude mit Spürhunden ab.

Bereits Anfang des Monats war es zu einer Bombendrohung gegen das Technische Rathaus gekommen. Hier war eine telefonische Bombendrohung eingegangen. Die Polizei gab schließlich Entwarnung.