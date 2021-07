Zoff um Flughafenausbau

Klimaaktivisten kündigen weitere Proteste an – Kritik an Polizei

14.07.2021, 15:01 Uhr | dpa

Dutzende Aktivisten bei der Blockade-Aktion am Flughafen Leipzig/Halle (Archivbild): Sie fordern nach eigenen Angaben einen Ausbaustopp des Frachtflughafens, ein Nachtflugverbot und eine Verkehrswende. (Quelle: Tim Wagner/imago images)

Am Flughafen Leipzig/Halle geht der Streit um den geplanten Ausbau des Airports weiter. Nach einer Blockade kritisieren Aktivisten das Vorgehen der Polizei – und kündigen weitere Aktionen an.

Nach der Blockade des Flughafens Leipzig/Halle am Wochenende wollen Klimaaktivistinnen und -aktivisten erneut gegen die Ausbaupläne des Airports und das Vorgehen der Polizei demonstrieren. Geplant sei eine Demonstration am Freitagnachmittag, teilte die Gruppe am Mittwoch mit.

Im Aufruf hieß es, dass es bei der Protestaktion auch darum gehe, Solidarität zu zeigen mit den Klimaaktivisten, die "von überzogener Repression" betroffen seien.

In der Nacht zu Samstag hatten rund 50 Aktivisten der Initiative "CancelLEJ" die Zufahrt zum Logistikzentrum von DHL blockiert. Sie fordern nach eigenen Angaben einen Ausbaustopp des Frachtflughafens, ein Nachtflugverbot und eine Verkehrswende. Viele verbrachten die Nacht in Polizeigewahrsam und kritisierten das Vorgehen der Einsatzkräfte scharf. Ein Sprecher der Polizei wollte sich auf Anfrage später zu der Kritik äußern.