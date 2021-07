Leipzig

Kritiker des Flughafen-Ausbaus wollen erneut demonstrieren

16.07.2021, 00:46 Uhr | dpa

Nach der Blockade einer Zufahrt zum Leipziger Airport am vergangenen Wochenende wollen Kritiker des Flughafen-Ausbaus erneut demonstrieren. Am Freitagnachmittag sei in Leipzig eine Demonstration unter dem Motto "Flughafen Halle-Leipzig "Rückbau statt Ausbau" - Solidarität mit den Klimaaktivist*innen!" angezeigt worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Dafür seien rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angekündigt. Die Demo richtet sich gegen die Ausbaupläne für den Flughafen, soll aber auch Solidarität bekunden mit der Aktion am vorigen Wochenende.

In der Nacht zu Samstag hatten 54 Aktivisten der Initiative "CancelLEJ" die Zufahrt zum Logistikzentrum von DHL blockiert. Sie fordern nach eigenen Angaben einen Ausbaustopp für den Frachtflughafen, ein Nachtflugverbot und eine Verkehrswende. 52 Aktivisten verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam und kritisierten das Vorgehen der Einsatzkräfte scharf. Die Polizei wehrte sich gegen diese Vorwürfe. DHL erstattete Anzeige wegen der Blockade.