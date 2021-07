Zeugen finden Toten an Leipziger See

Identität unklar

Wieder Leiche in Leipziger See entdeckt

16.07.2021, 20:29 Uhr | dpa

Zum zweiten Mal in einer Woche ist im Raum Leipzig eine Leiche in einem See entdeckt worden. Diesmal wurde ein Leichnam im Kulkwitzer See entdeckt.

Zeugen haben am Freitagmittag im Uferbereich des Kulkwitzer Sees bei Leipzig einen Toten gefunden. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den leblosen Mann, dessen Identität noch unklar ist, wie die Polizei mitteilte.



Auch ein Rechtsmediziner und die Kriminalpolizei waren demnach im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, um die Todesursache und die Umstände aufzuklären. Die Polizei hatte am vergangenen Samstagmittag die tagelang vergeblich gesuchte Leiche aus dem Cospudener See geborgen.



Die Suche nach dem Toten hatte sich jedoch hingezogen, weil die Bedingungen für die Polizeitaucher schwierig waren. In dieser Tiefe konnten sie jeweils nur 15 bis 20 Minuten unten bleiben. Erst durch die Hinweise eines Hobbytauschers konnte der Leichnam geborgen werden.