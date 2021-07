Leipzig

Wieder Starkregen in Sachsen: Wetterumschwung ab Sonntag

17.07.2021, 10:25 Uhr | dpa

Die Menschen in Sachsen können sich nach einem regenreichen Samstag auf einen Wetterumschwung am Sonntag einstellen. Im gesamten Land sei am Samstag tagsüber mit schweren Gewittern zu rechnen, die Starkregen und Hagel mit sich bringen könnten, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Morgen. Vor allem im Erzgebirge und im Lausitzer Bergland könne der Regen auch unwetterartig mit über 40 Litern pro Quadratmeter auftreten.

Ab dem Nachmittag soll sich der Himmel dann von Norden her auflockern, bis auch das Erzgebirge ab der zweiten Nachthälfte voraussichtlich regenfrei ist. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber bei 26 Grad, in der Nacht kühlt es auf bis zu 15 Grad ab.

Am Sonntag kündigt sich laut dem Sprecher des DWD eine Trendwende an: Nach den Unwettern der vergangenen Tage soll es zum ersten Mal wieder trocken bleiben. Am Himmel zeigen sich Sonne und Wolken im Wechsel bei maximal 24 bis 27 Grad. "Das ist auch der Tenor für die kommende Woche", sagte der Sprecher des DWD. So soll es ab dem Montag ein wenig kühler werden, Regen wird aber nicht mehr erwartet.