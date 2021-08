20-Jähriger schwer verletzt

Polizei sucht Zeugen zu Angriff auf Eisenbahnstraße

10.08.2021, 14:57 Uhr | dpa

Ein Polizist der Bundespolizei steht in einer Leitstelle (Symbolbild): Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. (Quelle: Boris Roessler/dpa)

In Leipzig ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags nachdem ein 20-Jähriger in der Eisenbahnstraße attackiert und schwer verletzt worden war. Zeugen werden dringend gebeten, sich zu melden.

Nach einem Angriff auf einen 20-Jährigen in Leipzig ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags. Die Ermittler suchen dringend Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall am Sonntagabend auf der Eisenbahnstraße machen können, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Der 20-Jährige war an einem Supermarktparkplatz von einem bislang Unbekannten attackiert worden. Das Opfer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.