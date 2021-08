Alkoholisiert und auf Drogen

Fahrer ohne Führerschein baut Unfall und flüchtet

15.08.2021, 16:50 Uhr | t-online

Ein junger Mann hat sich in Leipzig gleich mehrere Vergehen erlaubt. Denn als er ins Visier der Polizei kam, ergriff er die Flucht – und baute obendrein einen Unfall.

Im Zentrum-West hat die Polizei am Samstagabend einen offenbar ziemlich verantwortungslosen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Er versuchte noch zu flüchten, verschlimmerte die Situation aber mit verheerenden Folgen.

Beamte der Leipziger Polizei hatten am Samstagabend versucht, einen Fahrer anzuhalten. Als dieser erkannte, dass er in eine Kontrolle geraten war, raste er davon und verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Demnach kollidierte er mit einem Ampelmast und setzte seine Flucht zu Fuß fort.

Die Polizisten verfolgten den 25-Jährigen und konnten ihn kurze Zeit später stellen. Nach der Kontrolle des Mannes zeigte sich auch der Grund seiner Nervosität: Nicht nur besaß der Fahrer keinen Führerschein – Alkohol- und Drogentests fielen ebenfalls positiv aus. Der junge Mann hatte mit 1,4 Promille und unter Einfluss mehrerer Betäubungsmittel am Steuer gesessen. Die Polizei ermittelt gegen den Chaos-Fahrer nun wegen mehrerer Delikte.