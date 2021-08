Unwetter im Osten

Warnung vor "großer Überflutungsgefahr" in Leipzig

23.08.2021, 07:41 Uhr | pb, t-online

In der Nacht zu Montag ist es rund um Leipzig zu starken Regenfällen gekommen. Laut einem Wetterdienst kann es zu Überflutungen kommen.

In der Nacht zu Montag ist auf die Region rund um Leipzig Starkregen niedergeprasselt. In den letzten 24 Stunden registrierte das Wetterportal "Kachelmannwetter" eine durchschnittliche Niederschlagsmenge von 52 Litern pro Quadratmetern.

Punktuell seien in der Region sogar bis zu 69 Liter auf den Quadratmeter gefallen. Die Seite warnt nun vor "großer Überflutungsgefahr".

Schwere Unwetter in 39 Landkreisen erwartet

Im Osten Deutschlands warnte auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in 39 Landkreisen vor Unwettern. Für diese Kreise gilt die Alarmstufe Rot. Auch in Berlin und im Osten Brandenburgs wird am Montag vor Dauerregen gewarnt. Freundlicher werde es im Laufe des Tages im Norden und Nordwesten Brandenburgs. Die Temperaturen liegen demnach bei 17 bis 23 Grad.

Am Dienstag bleibe es bei Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad trocken. Laut den DWD-Meteorologen sei zudem mit weniger Wolken zu rechnen. Auch der Mittwoch starte freundlich, bevor im Laufe des Tages von Norden dichte Wolken und Regen einsetzen. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 23 Grad.