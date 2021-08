Ungewöhnliche Karriere in Leipzig

Früherer afghanischer Minister fährt jetzt Essen aus

25.08.2021, 12:08 Uhr | t-online

Sayed Sadaat in seiner Arbeitskleidung steht in Leipzig, er hat 2020 Afghanistan verlassen (Montage): In Kabul versuchen derzeit Menschen, über den Flughafen zu fliehen. (Quelle: Josa Mania-Schlegel/"Leipziger Volkszeitung" )