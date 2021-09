Unfall am Kreisverkehr

Autofahrerin übersieht Radfahrer – schwer verletzt

06.09.2021, 08:02 Uhr | dpa, t-online

Eine 19-jährige Fahranfängerin hat in Leipzig einen Unfall verursacht. An einem Kreisverkehr übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Mann auf seinem Fahrrad.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 58 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, übersah eine 19 Jahre alte Autofahrerin den vorfahrtsberechtigten Radfahrer am Sonntag an der Einfahrt in einen Kreisverkehr im Stadtteil Meusdorf.



Die 19-Jährige sei auf der Chemnitzer Straße stadtauswärts unterwegs gewesen, als sie in den Kreisverkehr einfuhr, berichtet die "LVZ". Anschließend kam es zur Kollision mit dem 58-jährigen Radfahrer. Dieser kam in ein Krankenhaus.