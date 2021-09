Polizei vermutet Tötungsdelikt

Spaziergänger findet Babyknochen im Wald

29.09.2021, 17:36 Uhr | t-online, mtt

Grusel-Fund in einem Wald in Sachsen: Ein Spaziergänger hat Knochenteile entdeckt, die laut Polizei wohl von einem Baby stammen. Die Kripo ermittelt.

Nahe der B6 von Görlitz nach Leipzig hat ein Spaziergänger am Sonntagabend mehrere kleine Knochenteile gefunden. Mittwoch teilte die sächsische Polizei mit: Nach vorläufigem Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung sind es die Überreste eines Menschen – aufgrund der Größe vermutlich die Knochen eines Säuglings.

Die Beamten sperrten den Fundort im Arnsdorfer Ortsteil Fischbach ab, durchsuchten Montag und Dienstag systematisch das Waldstück. Eine Drohne stieg auf, um Übersichtsaufnahmen anzufertigen. Ein Leichenspürhund kam ebenfalls zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Der Fund deute auf ein Tötungsdelikt hin, hieß es. Wer verdächtige Beobachtungen in der Gegend gemacht hat oder Hinweise zur Identität des Säuglings geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizeiinspektion der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03591-2938-514 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.