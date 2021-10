Leipzig

RB-Trainer Marsch warnt vor Aufsteiger Bochum

02.10.2021, 01:39 Uhr | dpa

Cheftrainer Jesse Marsch von RB Leipzig hat vor dem Premieren-Duell in der Fußball-Bundesliga mit dem VfL Bochum vor dem Aufsteiger gewarnt. "Bochum ist viel besser als die Ergebnisse, sie spielen gut gegen den Ball, sind bereit für den Kampf, und vielleicht denken sie, wir sind ein bisschen schwach", sagte Marsch vor dem Spiel am heutigen Abend (18.30 Uhr/Sky). Das 1:2 gegen Brügge in der Champions League sei analysiert worden, Marsch selbst sieht eher sich als die Spieler in der Pflicht: "Es ist der Job des Trainers, Lösungen zu finden und Leader zu sein", sagte der US-Amerikaner, der nach wie vor auf die verletzten Marcel Halstenberg und Dani Olmo verzichten muss.