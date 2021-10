Leipzig

Vizemeister RB Leipzig mit Heimsieg gegen Aufsteiger Bochum

02.10.2021, 20:37 Uhr | dpa

Der deutsche Fußball-Vizemeister RB Leipzig hat sein Bundesliga-Premieren-Duell gegen Aufsteiger VfL Bochum mit 3:0 (0:0) gewonnen. Kurz nach seiner Einwechslung traf André Silva (69. Minute) am Samstag zur umjubelten Führung. Vor 25 598 Zuschauern in der Red Bull-Arena erzielte Christopher Nkunku mit einem Doppelpack in der 73. und 78. Minute die weiteren Tore für die Heimmannschaft. Leipzig hat nach dem siebten Spieltag mit zehn Zählern Anschluss zu den Europapokalplätzen, läuft seinen Ambitionen aber weiter hinterher.