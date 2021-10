Leipzig

1366 Fans begleiten RB Leipzig nach Paris

04.10.2021, 13:20 Uhr | dpa

RB Leipzig kann sich auf lautstarke Unterstützung seiner Fans beim Champions-League-Spiel am 19. Oktober in Paris freuen. "Unser Auswärtskontigent ist restlos ausverkauft. 1366 RBL-Fans begleiten uns in die französische Hauptstadt", teilte der Verein am Montag mit. Das Spiel in der Gruppe A bei Paris St. Germain wird um 21.00 Uhr angepfiffen. Das Team von RB-Cheftrainer Jesse Marsch ist nach zwei Spielen in der Königsklasse ohne Punktgewinn Tabellen-Letzter. Paris führt die Gruppe mit vier Zählern an.