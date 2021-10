Leipzig

Leipzig-Stürmer Brobbey fällt zwei Wochen aus

12.10.2021, 11:11 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss bis zu zwei Wochen auf Angreifer Brian Brobbey verzichten. Der 19-Jährige zog sich bei der niederländischen U21-Nationalmannschaft eine "kleine Muskelverletzung des rechten, hinteren Oberschenkels" zu und fällt 10 bis 14 Tage aus. Das teilte der Club am Dienstag mit.

Brobbey war am vergangenen Freitag beim 2:2 des Oranje-Nachwuchs in der Schweiz in der 29. Minute verletzt ausgewechselt worden. Bei Leipzig kam der Neuzugang von Ajax Amsterdam bisher nur selten zum Zug. Lediglich sechs Kurzeinsätze und insgesamt 89 Minuten in Liga, Pokal und Champions League stehen bisher in der Bilanz.