Sturm "Ignatz"

Windböe erfasst Sattelzug bei Leipzig – Sperrung auf B91

21.10.2021, 12:25 Uhr | t-online

Bundesweit hat der Sturm "Ignatz" für zahlreiche Polizei- und Feuerwehreinsätze gesorgt. Auf der B91 nahe Leipzig geriet ein Lkw durch eine heftige Böe von der Fahrbahn ab.

Am Donnerstagmorgen hat der Herbststurm "Ignatz" auf der B91 in Höhe des Abzweiges Nessa (Burgenlandkreis) in der Nähe von Leipzig für einen Verkehrsunfall gesorgt. Eine Windböe hatte einen Sattelzug erfasst, wodurch dieser eine Böschung hinabrutschte, wie die Polizei auf Nachfrage von t-online erklärte.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Bundesstraße musste für die komplizierte Bergung zeitweise gesperrt werden. Inzwischen konnte die Sperrung jedoch wieder aufgehoben werden, so die Polizei weiter.