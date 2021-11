Blutspuren in der Stadt

Toter mitten in Leipzig gefunden

02.11.2021, 21:23 Uhr

Großeinsatz der Polizei in Leipzig: Mitten in der Stadt ist am Dienstagabend eine schwerverletzte Person aufgefunden worden. Sie starb an einer Haltestelle am zentralen Augustusplatz.

In Leipzig ist die Polizei am Dienstag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Mehrere Reporter berichteten, an einer Straßenhaltestelle sei eine leblose Person gefunden worden. Helfer hätten nichts mehr für sie tun können. Sie sei noch vor Ort zwischen Gewandhaus und Oper auf dem zentralen Augustusplatz gestorben.

Was zum Tod der Person führte, ist noch vollkommen offen. Blutspuren in der Nähe deuten jedoch darauf hin, dass die verletzte Person sich vor ihrem Tod möglicherweise noch über eine Straße bis in die Straßenbahnhaltestelle schleppen konnte. Der Bereich um den Fundort wurde abgesperrt und mit Sichtschutz abgehängt.