Leipzig

Haftbefehl gegen mutmaßlichen Drogenhändler vollstreckt

03.11.2021, 16:55 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Leipzig einen Haftbefehl gegen einen 51-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler vollstreckt. Zudem durchsuchten Polizisten am Dienstag mit Unterstützung der sächsischen Bereitschaftspolizei und der Diensthundestaffel zehn Objekte vor allem im Stadtteil Volkmarsdorf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei wurden circa 500 Gramm Marihuana und jeweils 300 Gramm Heroin und Methamphetamin sowie Bargeld sichergestellt. Anlass waren Durchsuchungsbeschlüsse auf Grund mehrerer Ermittlungsverfahren zu Drogenkriminalität.