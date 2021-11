In Fahrerseite gekracht

Laster nimmt Vorfahrt – 55-jähriger Autofahrer tot

16.11.2021, 09:57 Uhr | t-online

Von der Straße gedrängt: Der Peugeot-Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt. Er starb im Krankenhaus. (Quelle: NonstopNews)

Bild der Zerstörung in Nordsachsen: Ein völlig deformierter Peugeot steht neben der Straße, an der Fahrerseite ist er komplett eingedrückt. Der 55-jährige Fahrer erlag seinen Verletzungen.

An einer Kreuzung im Landkreis Nordsachsen hat ein Lkw am Montag einen Peugeot von der Straße gerammt. Der Pkw-Fahrer starb kurz nach dem Unfall im Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer des Peugeots Vorfahrt. Der Lkw-Fahrer missachtete diese aber, als er Montagmittag gegen 13.25 Uhr nach links auf die Staatsstraße 4 einbog. Der Laster krachte in die Fahrerseite des Pkw.

Wiedemar bei Leipzig: Rettungshubschrauber im Einsatz

Das Wrack wurde so stark verformt, dass der 55-jährige Pkw-Fahrer darin eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Der Mann wurde an Ort und Stelle reanimiert, dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort erlag er kurz darauf seinen schweren Verletzungen.



Die Kreuzung bei Wiedemar (rund 17 Kilometer nordwestlich von Leipzig) blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.