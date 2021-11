Leipzig

RB Leipzig will starke Liga-Serie in Hoffenheim ausbauen

20.11.2021, 09:31 Uhr | dpa

RB Leipzig will seine Serie in der Fußball-Bundesliga auch bei der TSG 1899 Hoffenheim fortsetzen. Der Vizemeister ist seit sieben Spielen ohne Niederlage, besiegte zuletzt Borussia Dortmund vor der Länderspielpause. Von fünf Spielen in Hoffenheim hat Leipzig erst eins verloren, feierte im Kraichgau zuletzt drei Siege. Zudem kann Trainer Jesse Marsch in der Abwehr wieder auf Willi Orban und Lukas Klostermann setzen. "Wir müssen scharf spielen, sicher spielen, intensiv spielen. Wir wollen wieder unsere Leistung auf den Platz kriegen", sagte Marsch. Im Angriff muss der verletzte Yussuf Poulsen ersetzt werden.