Leipzig

Schaustellerverein bedauert Absage der Weihnachtsmärkte

20.11.2021, 17:27 Uhr | dpa

Weihnachtsbaumschmuck hängt an einem Marktstand auf einem Weihnachtsmarkt an einer Kette. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der Leipziger Schaustellerverein hat die Absage der Weihnachtsmärkte mit großem Bedauern aufgenommen. Das Agieren der Politik in dieser Form sei nicht hinzunehmen, sagte der Vereinsvorsitzende Jürgen Seiferth am Samstag. Die Entscheidung über die Schließung hätte viel früher und nicht so kurz vor der Eröffnung fallen sollen.

Das Weihnachtsmarktgeschäft habe in der Saison nach wie vor einen hohen Stellenwert. Mit den Einnahmen hätten die Schausteller weiter in ihr Geschäft investieren können, sagte Seiferth. Existenzbedrohend sei der Ausfall der Weihnachtsmarktsaison im zweiten Jahr in Folge jedoch nicht. "Ein Schausteller ist immer darauf bedacht, auch mit wenig Geld über die Runden zu kommen", sagte der Vereinsvorsitzende weiter.

In Sachsen sind am Freitag wegen drastisch gestiegener Corona-Infektionszahlen die Schutzmaßnahmen erneut verschärft worden. Die ab Montag geltenden Regeln untersagen unter anderem die Durchführung von Weihnachtsmärkten.