Leipzig

Vier Millionen Euro für Verdopplung der Impfangebote

21.11.2021, 13:45 Uhr | dpa

Leipzig will die Zahl der Corona-Impfangebote so schnell wie möglich verdoppeln. Der Freistaat stelle der Stadt dafür vier Millionen Euro zur Verfügung, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Sonntag. "Ich erneuere meinen Appell an die Menschen in Leipzig: Lassen Sie sich impfen! Dies ist der einzige Weg, das Virus zu besiegen."

Die derzeitige dramatische Situation sei die Folge der in Sachsen noch immer viel zu geringen Impfquote. Nur mit einer deutlich gesteigerten Impfbereitschaft in der Bevölkerung werde man aus der angespannten Situation herauskommen.