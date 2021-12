Stau auf A9 bei Leipzig

Sattelzug kracht in Schilderwagen – Fahrer tot

07.12.2021, 08:10 Uhr | dpa

LKW-Crash bei Leipzig: Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. (Quelle: Tobias Junghannß/dpa)

Am frühen Morgen ist der Fahrer eines Sattelzugs bei einem Unfall getötet worden. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt, auf der Autobahn staute sich der Verkehr.

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der A9 zwischen Weißenfels und Naumburg ist der Fahrer eines Sattelzugs gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, ist die A9 in Fahrtrichtung München nach dem Unfall derzeit noch gesperrt. Laut dem ADAC hatte sich am Morgen vor der Unfallstelle bereits ein Stau gebildet.



Nach ersten Erkenntnissen war der Sattelzugfahrer in der Nacht zu Dienstag auf einen Schilderwagen aufgefahren, der einen beschädigten Schwerlasttransport absicherte. Dabei wurde der Schilderwagen in die Böschung gedrückt.



Der Sattelzugfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen dauern die Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr derzeit noch an.