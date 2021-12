Tödlicher Unfall in Leipzig

Seniorin an Zebrastreifen überrollt

10.12.2021, 18:11 Uhr | MaM, t-online

Einsatzkräfte an der Unfallstelle in Leipzig: Die Seniorin verstarb noch vor Ort. (Quelle: NonstopNews / Eric Pannier)

In Leipzig ist eine ältere Frau an einem Zebrastreifen überrollt worden. Trotz sofortiger Reanimation verstarb die Seniorin noch am Unfallort. Das Gebiet ist vollständig gesperrt.

In Leipzig-Engelsdorf ist am Freitagnachmittag eine Seniorin überfahren worden, das teilte die Polizei auf Anfrage von t-online mit.

Demnach habe ein Pkw-Fahrer die ältere Frau gegen 14.50 Uhr erfasst und dabei tödlich verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation sei sie jedoch noch am Unfallort verstorben. Laut einem Reporter vor Ort soll die Seniorin Bewohnerin eines nahegelegenen Altenheims gewesen sein.

Wie es zu dem Unfall kam oder Näheres zu den beteiligten Personen sei bislang noch nicht bekannt, so ein Sprecher der Polizei Leipzig. Ob die Frau beim Überqueren des Zebrastreifens erfasst wurde, ist demnach unklar. Beamte vor Ort würden zum Unfallgeschehen ermitteln.

Die Althener Straße sowie der Kirchweg seien seit dem Unfall zwischen Kreisverkehr und Ortsausgang in beiden Richtungen vollständig gesperrt. Autofahrer werden gebeten, das Gebiert weiträumig zu umfahren, dies sei beispielsweise über die Engelsdorfer Straße möglich, so der Sprecher.