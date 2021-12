Leipzig

Verletzung: RB Leipzig einige Wochen ohne Konrad Laimer

16.12.2021, 20:05 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss im letzten Spiel des Jahres am Samstag (15.30 Uhr /Sky) und wohl noch einige Wochen länger auf Konrad Laimer verzichten. Der österreichische Mittelfeldabräumer hat sich in der Partie beim FC Augsburg (1:1) am Mittwochabend eine Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen, teilte der Club am Donnerstagabend mit. Eine genaue Ausfallzeit wurde nicht genannt.

Laimer gehörte zuletzt wieder zu den Aktivposten im Leipziger Spiel. In der gesamten vorherigen Saison war er verletzungsbedingt ausgefallen.