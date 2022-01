Anwohner versuchen zu löschen

Unbekannte zünden Blitzer an – hoher Sachschaden

09.01.2022, 14:27 Uhr | dpa

Ein mobiler Blitzer am Straßenrand (Symbolbild): In Leipzig setzte jemand eine solche Anlage in Brand. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago images)