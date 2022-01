Leipzig

RB Leipzig kann im Spiel mit Szoboszlai und Simakan planen

21.01.2022, 15:15 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann im Ligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Wolfsburg mit Mohamed Simakan und Dominik Szoboszlai planen. "Momo kann, es war nur eine Prellung, nur ein Schlag, er musste nur mal kurz raus, er kann spielen. Dominik Szoboszlai wird morgen wieder mittrainieren und kann somit auch spielen", sagte RB-Cheftrainer Domenico Tedesco am Freitag.

Obwohl die Wolfsburger seit zehn Pflichtspielen ohne Sieg sind, will Tedesco die Serie nicht überbewerten. "Ich bewerte zunächst die Spielweise und den Kader des Gegners unabhängig von der gegenwärtigen Situation, in welcher er sich befindet. Die Spieler von Wolfsburg sind in der Liga bewehrt. So kann man die Wölfe gar nicht unterschätzen", sagte er. Immerhin verloren die Sachsen das Hinspiel mit 0:1 und sind selbst seit fünf Spielen gegen Wolfsburg sieglos. "Wolfsburg hat auf jeder Position absolute Topspieler. Der Kader ist wirklich sehr gut", betonte Tedesco.

Der Vizemeister wird im Heimspiel in der Red-Bull-Arena Trauerflor tragen und eine Schweigeminute für das am vergangenen Mittwoch gestorbene ostdeutsche Fußball-Idol Hans-Jürgen Dörner abhalten.