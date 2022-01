Brand in Markkleeberg

Einfamilienhaus in Flammen – teilweise eingestürzt

25.01.2022, 12:07 Uhr | dpa

Bei Leipzig ist die Feuerwehr zu einem Brand in einem leerstehenden Haus ausgerückt. Das Gebäude war zum Teil bereits eingestürzt und gilt nun als einsturzgefährdet. Auch angrenzende Häuser waren betroffen.

Ein Feuer in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Markkleeberg hat am Dienstagmorgen die Feuerwehr beschäftigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Dachstuhl in Flammen gestanden und war bereits zum Teil eingestürzt, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte.



Nach etwa drei Stunden sei das Feuer unter Kontrolle gewesen. Verletzt wurde niemand, das Gebäude gilt jedoch als einsturzgefährdet.

Nach Angaben der Polizei waren vorsichtshalber zwei angrenzende Häuser evakuiert worden. Die Bewohner konnten aber bereits am Vormittag ihre Häuser wieder betreten. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Es werde der Einsatz eines Brandursachenermittlers geprüft.