Verdächtiger festgenommen

Frau findet toten Lebensgefährten – Verdächtiger festgenommen

27.01.2022, 10:00 Uhr | dpa

Blaulicht an einem Polizeiwagen (Symbolbild): Ein Mann wurde in Weißenfels tot aufgefunden – Die Polizei ermittelt. (Quelle: Jochen Tack/imago images)

Tötungsdelikt in Weißenfels: Nachdem eine Frau ihren Lebensgefährten tot aufgefunden hat, haben Ermittler der Polizei ihre Arbeit begonnen. Ein Verdächtiger wurde bereits festgenommen.

Ein Mann wurde leblos auf seinem Grundstück in Weißenfels in der Nähe von Leipzig aufgefunden. Die Ermittler gehen von Totschlag aus. Die Polizei teilte mit, dass der Mann am Mittwochabend von seiner Lebensgefährtin entdeckt wurde. Die Ermittlungen wurden daraufhin aufgenommen.

Noch in der gleichen Nacht gelang es den Beamten, einen 24-jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam zu nehmen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen sagte. Weitere Hintergründe und Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.