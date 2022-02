Mit Geld geflüchtet

Unbekannte rauben Mann bei Internetkauf aus

04.02.2022, 19:49 Uhr | dpa

In einer Garage wollte ein junger Mann eigentlich einen Kauf tätigen, den er mit Unbekannten im Internet verabredet hatte. Statt ihm die Ware zu übergeben, griffen sie ihn an und flüchteten mit dem Geld.

Ein 24-Jähriger ist bei einem Internet-Kauf in Leipzig um eine fünfstellige Summe beraubt worden. Er hatte in einem Internetportal ein Kaufgesuch geschaltet, wie die Polizei mitteilte.



Am Donnerstag traf er sich mit den angeblichen Verkäufern an seiner Garage im Leipziger Osten. Drei Männer erschienen, von denen zwei mit dem 24-Jährigen in die Garage gingen. Dort nahmen sie dem Mann die Geldsumme ab und flohen.

Räuber greifen Opfer mit Reizgas an

Der 24-Jährige und ein Angehöriger nahmen die Verfolgung auf, wurden allerdings von dem dritten Mann vor der Garage mit Reizgas angegriffen. Sie konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, die den 22-Jährigen festnahm.



Den anderen Tätern, die auf Anfang bis Mitte 20 geschätzt werden, gelang die Flucht. Was der junge Mann kaufen wollte, verriet die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.