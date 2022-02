Leipzig

Polizei: Beamtin bei Demo in Leipzig mit Gegenstand beworfen

04.02.2022, 22:37 Uhr | dpa

Eine Polizistin ist bei einer Demonstration in Leipzig-Connewitz nach Polizeiangaben mit einem Gegenstand beworfen worden. "Nach derzeitigem Stand musste eine Kollegin, nachdem sie mit einem Gegenstand beworfen wurde, im Krankenhaus behandelt werden", hieß es am Freitagabend in einer Mitteilung der Polizei Sachsen bei Twitter. Insgesamt sei die Demonstration weitestgehend störungsfrei verlaufen.

Zuvor hatten die Veranstalter unter dem Motto "Alle zusammen gegen ihre Repression – Wir kämpfen weiter!" zu dem Protest am Freitag im Stadtteil Connewitz aufgerufen. Die Demonstration richtet sich einer Mitteilung zufolge unter anderem gegen die jüngsten Hausdurchsuchungen der Polizei in dem linksalternativ geprägten Stadtteil. Bilder der Demonstration zeigten unter anderem Pyrotechnik, die aus einer Menschenmenge ragte.