Leipzig

Körperliche Auseinandersetzung bei Corona-Demo in Leipzig

06.02.2022, 13:01 Uhr | dpa

Auf dem Leipziger Augustusplatz ist es am Samstag zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Gegnern der Corona-Maßnahmen und Gegendemonstranten gekommen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, wie sie am Sonntag mitteilte. Zuvor hatten sich laut Polizeiangaben 100 Teilnehmer einer Corona-Demonstration am Völkerschlachtdenkmal getroffen, die sich in Gruppen stadteinwärts bewegten. Sie wurden den Angaben zufolge von 30 Gegendemonstranten begleitet.

Auch im Leipziger Umland fanden Corona-Proteste statt. In Brandis (Landkreis Leipzig) versammelten sich den Angaben zufolge 80 Kritiker der Corona-Politik. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz auf, weil der Protest nicht angezeigt war. In Oschatz (Landkreis Nordsachsen) versammelten sich demnach 37 Menschen.