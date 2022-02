Leipzig

RB-Stürmer Poulsen: Tedesco ist ein "Toptrainer"

08.02.2022, 06:45 Uhr | dpa

RB Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen hält seinen neuen Chef Domenico Tedesco für einen "Toptrainer. Ich bin sehr froh, dass er jetzt hier ist. Er hat bislang einen sehr guten Job gemacht", sagte der dänische Fußball-Nationalspieler am Montagabend in der ran Bundesliga Webshow. "Wir sind mit ihm auf einem guten Weg und machen fast jede Woche Riesenfortschritte. Da hat er einen großen Anteil daran. Wir sind näher an dem dran, was sich Domenico vorstellt, als an dem, was sich Vorgänger Jesse Marsch vorgestellt hat."

Poulsen hat bei den Sachsen noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. "Solange ich mich hier wohlfühle und wir immer noch danach streben, die Besten zu werden, muss ich nicht unbedingt irgendwo anders hin", sagte der 27-Jährige. Als nächstes will er Ende des Jahres bei der WM in Katar angreifen. Dort könnte auch Christian Eriksen, der bei der EM 2021 mit einem Herzstillstand zusammengebrochen war und auf dem Rasen wiederbelebt werden musste, dabei sein.

"Es geht ihm gut. Dass er jetzt wieder auf dem Feld sein kann, ist eine Erfolgsgeschichte. Wenn er wieder bereit ist, Fußball zu spielen wie vor dem Vorfall bei der EM, habe ich keine Zweifel, dass er wieder in die Nationalmannschaft zurückkehren wird und bei der WM 2022 dabei sein kann", sagte Poulsen über Landsmann Eriksen.