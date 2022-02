Leipzig

US-Militärkonvois rollen durch Sachsen

11.02.2022, 17:37 Uhr | dpa

In den nächsten beiden Wochen werden Militärkonvois durch Sachsen rollen. Die US-Streikkräfte verlegen für die Übung "Saber Strike 2022" rund 500 Fahrzeuge in Richtung Osteuropa, wie das US-Generalkonsulat in Leipzig am Freitag mitteilte. "Saber Strike" sei eine jährliche multinationale Übung unter der Leitung der US-Armee in Europa und Afrika.

Um die Auswirkungen der Militärtransporte möglichst gering zu halten, seien alle Fahrten in den Abend- bis frühen Morgenstunden geplant. Die Konvois umfassten jeweils ungefähr 20 Fahrzeuge. Alle Truppenbewegungen seien mit den lokalen Behörden und zuständigen Ministerien abgestimmt. Nach Ende der Übung sollen die Militärkonvois in der zweite Märzhälfte zurückkehren.