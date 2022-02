In und um Leipzig

Deutsche Bahn saniert mehrere Strecken

Die Deutsche Bahn investiert in diesem Jahr Hunderte Millionen Euro in das sächsische Streckennetz. t-online hat nachgefragt, was das für Leipzig bedeutet – und worauf sich Pendler und Reisende einstellen sollten.

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr rund 690 Millionen Euro in die Infrastruktur Sachsens investieren. Mit dem Geld sollen 110 Kilometer Gleise, 105 Weichen und 16 Brücken erneuert werden – teils auch in Leipzig und Umgebung.

So sollen etwa die Gleise auf der Strecke zwischen Leipzig und Dresden das ganze Jahr hindurch erneuert werden. Auch sind Arbeiten an den Eisenbahnüberführungen, an den Oberleitungen, sowie ein Neubau von Bahnsteigen und Haltepunkten geplant.



"Hier bauen wir unter rollendem Rad. Das heißt, wir bauen erst auf dem einen Gleis, sodass auf dem anderen die Züge weiterhin fahren können. Und dann wechseln wir die Gleise", erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage von t-online. Mit dieser Bauweise wolle man dafür sorgen, dass die Auswirkungen für Reisende und Pendler so gering wie möglich sind.

Leipzig: Bahnknoten wird erneuert

Doch damit noch nicht genug: Auch auf den Strecken zwischen Leipzig und Engelsdorf und Leipzig und Stötteritz müssen sich Fahrgäste auf Fahrplanänderungen einstellen. Dort werden über das ganze Jahr hinweg sieben Eisenbahnüberführungen erneuert.



Außerdem erhält der Haltepunkt Leipzig Anger-Crottendorf einen neuen Mittelbahnsteig. Weiterhin wird der Eisenbahnknoten Leipzig umfangreich modernisiert. So sollen künftig schnellere Verbindungen möglich sein.

Mehr barrierefreie Zugänge für Haltepunkte

Es werde so viel wie noch nie gebaut, erklärte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla. So hatte die Deutsche Bahn nach eigenen Angeben schon voriges Jahr in Sachsen 490 Millionen Euro investiert. Dieses Jahr soll nun noch mehr Geld fließen und damit rund 40 Bahnhöfe und Haltepunkte modernisiert werden.



Dabei geht es häufig darum, barrierefreie Zugänge zu schaffen – so auch am Haltepunkt Leipzig Anger-Crottendorf. Bei dem Neubau des Mittelbahnsteigs wird auf Barrierefreiheit geachtet. Zudem werde in diesem Jahr am Hauptbahnhof Dresden, in Borna und in Flöha gebaut. Einer der Schwerpunkte beim Schienenausbau sei die Sachsen-Franken-Magistrale.

Die Bahn plant in diesem Zuge, ihr Personal in Sachsen aufzustocken. So sollen in diesem Jahr 300 Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Fachkräfte für Ausbau und Instandhaltung eingestellt werden.